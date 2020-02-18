В Петербурге похитителя авто отправили в колонию на два года

В Петербурге прокуратура Выборгского района поддержала гособвинение в отношении уроженца Республики Казахстан. Мужчина признан виновным в совершении кражи в крупном размере.

Преступный инцидент произошел в ноябре 2018 года. По данным следствия, злоумышленник похитил автомобиль Hyundai Creta, заменил на нем регистрационные знаки на казахские и с поддельными документами на машину намеревался покинуть Петербург. Однако на выезде из города на Мурманском шоссе он привлек к себе внимание со стороны правоохранителей.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате суд признал мужчину виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 2 года. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии общего режима.

Автомобиль был возвращен потерпевшей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании рецидивиста, подозреваемого в обмане доверчивых пенсионеров.