На Димитрова доверчивая пенсионерка отдала деньги «внуку на лекарства»

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники правопорядка задержали рецидивиста, который подозревается в обмане доверчивых пенсионеров.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля. На следующий день в отдел полиции обратилась 90-летняя пенсионерка. По словам женщины, ей на городской телефон позвонил неизвестный и представился ее внуком. Мужчина сообщил, что ему нужны деньги на лекарства и просил передать их его другу, так как сам приехать не может из-за плохого самочувствия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, «друг» приехал к пенсионерке на улицу Димитрова, к дому №21. На лестничной площадке 9-го этажа она отдала неизвестному лицу пять тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который позвонил в полицию и заявил, что подложит взрывчатку. После этих слов мужчина бросил трубку.