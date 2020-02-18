На Димитрова доверчивая пенсионерка отдала деньги «внуку на лекарства»

На Димитрова доверчивая пенсионерка отдала деньги &#171;внуку на лекарства&#187;
Пенсионерка отдала злоумышленнику 5 тыс. рубле. Фото: pixabay

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники правопорядка задержали рецидивиста, который подозревается в обмане доверчивых пенсионеров.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля. На следующий день в отдел полиции обратилась 90-летняя пенсионерка. По словам женщины, ей на городской телефон позвонил неизвестный и представился ее внуком. Мужчина сообщил, что ему нужны деньги на лекарства и просил передать их его другу, так как сам приехать не может из-за плохого самочувствия.

Как стало известно gazeta.spb.ru, «друг» приехал к пенсионерке на улицу Димитрова, к дому №21. На лестничной площадке 9-го этажа она отдала неизвестному лицу пять тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о злоумышленнике, который позвонил в полицию и заявил, что подложит взрывчатку. После этих слов мужчина бросил трубку.

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