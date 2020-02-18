Житель Ленобласти сказал полицейским, что подложит взрывчатку и бросил трубку

Неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что собирается подложить взрывчатку, после чего выключил телефон.

Все произошло в понедельник, 17 февраля. Звонок в петербургскую дежурную часть поступил около 19 часов. Правоохранители оперативно установили, что заявитель находился у дома 4/2 по Библиотечному переулку.

Как стало известно gazeta.spb.ru, номер зарегистрирован на 44-летнего жителя Бокситогорского района Ленобласти.

Направленные на место наряды полиции осмотрели территорию, и не нашли ничего опасного. Эвакуация там не проводилась.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Был ли задержан телефонный террорист — не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании медсестры. Девушку подозревают в нападении с ножом на петербуржца.