В Петербурге медсестру подозревают в нападении с ножом

В Петербурге медсестру подозревают в нападении с ножом
Удар был нанесен в область груди потерпевшего. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга правоохранители задержали медсестру, которая подозревается в нападении на мужчину. Он был госпитализирован.

Все произошло накануне, 17 февраля, в квартире дома №39 по Пискаревскому проспекту. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 36-летнего мужчины. У него была диагностирована проникающая колотая рана груди слева, состояние средней тяжести.

Как стало известно gazeta.spb.ru, родственники рассказали, что около 15 часов на улице его избили неизвестные.

В этот же день в одной из квартир этого же дома полицейские задержали подозреваемую в нападении, 31-летнюю медсестру.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. У подозреваемой взята подписка о невыезде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске извращенца, который надругался над девочкой в лифте.

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В Петербурге медсестру подозревают в нападении с ножом