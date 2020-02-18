В Петербурге медсестру подозревают в нападении с ножом

В Красногвардейском районе Петербурга правоохранители задержали медсестру, которая подозревается в нападении на мужчину. Он был госпитализирован.
Все произошло накануне, 17 февраля, в квартире дома №39 по Пискаревскому проспекту. В отдел полиции поступило сообщение о госпитализации 36-летнего мужчины. У него была диагностирована проникающая колотая рана груди слева, состояние средней тяжести.
Как стало известно gazeta.spb.ru, родственники рассказали, что около 15 часов на улице его избили неизвестные.
В этот же день в одной из квартир этого же дома полицейские задержали подозреваемую в нападении, 31-летнюю медсестру.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. У подозреваемой взята подписка о невыезде.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о розыске извращенца, который надругался над девочкой в лифте.