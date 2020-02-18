В Парголово бородатый извращенец надругался над ребенком в лифте

В Выборгском районе Северной столицы к ребенку в лифте пристал извращенец. Он попал на камеры видеонаблюдения, и теперь его ищет полиция.

Обо всем стало известно в понедельник, 17 февраля. В отдел полиции обратился 35-летний мужчина. По словам местного жителя, в одном из домов по улице Федора Абрамова неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 9-летней дочери. После злоумышленник скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина добавил, что все произошло днем в лифте.

Судя по записям с камер наблюдения, подозреваемому на вид около 30 лет, плотного телосложения, ростом 170-175 сантиметров. Волосы светлые, с залысинами, носит бороду. Одет он был в темную куртку с капюшоном, джинсы и темные ботинки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в доме на Дунайском проспекте едва не оборвался старый лифт. Кабину перекосило.