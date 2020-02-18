В Парголово бородатый извращенец надругался над ребенком в лифте

В Парголово бородатый извращенец надругался над ребенком в лифте
Злоумышленник напал на девочку днем в лифте. Фото: pixabay

В Выборгском районе Северной столицы к ребенку в лифте пристал извращенец. Он попал на камеры видеонаблюдения, и теперь его ищет полиция.

Обо всем стало известно в понедельник, 17 февраля. В отдел полиции обратился 35-летний мужчина. По словам местного жителя, в одном из домов по улице Федора Абрамова неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 9-летней дочери. После злоумышленник скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина добавил, что все произошло днем в лифте.

Судя по записям с камер наблюдения, подозреваемому на вид около 30 лет, плотного телосложения, ростом 170-175 сантиметров. Волосы светлые, с залысинами, носит бороду. Одет он был в темную куртку с капюшоном, джинсы и темные ботинки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в доме на Дунайском проспекте едва не оборвался старый лифт. Кабину перекосило.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
извращенец новости спб розыск
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Instagram создают «фейки» губернатора и главы муниципалитета ...
После стрельбы по машинам в Мурино возбудили уголовное дело
Житель Ленобласти сказал полицейским, что подложит взрывчатку и бросил трубку
У продавщицы угнали Range Rover за 3 млн на Земледельческой
В Петербурге мужчина попросил экскаваторщика закопать бочку с трупом матери
Из-за анонимных угроз в Петербурге эвакуировали 10 тысяч человек
В Петербурге медсестру подозревают в нападении с ножом