Старый грузовой лифт едва не оборвался в доме на Дунайском проспекте

Жильцы дома во Фрунзенском районе застряли в заклинившем лифте. Кабину перекосило из-за перегруза.

Все произошло утром в субботу, 8 февраля, в подъезде дома №51/2 на Дунайском проспекте. Девять человек застряли в старом грузовом лифте. Кабину заклинило и она застряла где-то между третьим и шестым этажами, сообщает 78.ru. При этом устройство было перекошено. Застрявшие пассажиры вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС выяснили, что устройство находится рядом с четвертым этажом. Они вскрыли дверь и достали из кабины всех людей, среди них было три ребенка.

Предполагается, что инцидент произошел из-за того, что в лифт зашло слишком много людей — устройство не выдержало такого груза. Пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура заставит управляющую компанию проверить лифты в доме на проспекте Культуры.