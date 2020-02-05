Прокуратура заставит управляющую компанию проверить лифты в доме на проспекте Культуры

Прокуратура Выборгского района проверила соблюдение закона при содержании общего имущества многоквартирного дома ООО «Жилкомсервис №2 Выборгского района».

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, управляющие компании должны ежегодно до 1 мая и 1 октября проводить мониторинг технического состояния многоквартирных домов в целях своевременной организации капремонта. По результатам мониторинга УК направляют акты осмотра домов в районные администрации.

Проверка надзорного органа показала, что ООО «Жилкомсервис №2 Выборгского района», под управлением которой находится дом №25/1 по проспекту Культуры, не составило акты, подтверждающие осмотр технического состояния лифтов и лифтового оборудования.

Гендиректору УК внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле районной прокуратуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура проконтролирует поликлинику, где петербуржец ждал приема более месяца.