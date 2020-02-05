Прокуратура проконтролирует поликлинику, где петербуржец ждал приема более месяца

Прокуратура проконтролирует поликлинику, где петербуржец ждал приема более месяца
Срок ожидания приема врачей-специалистов при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в плановой форме – не более 14 дней. Фото: pixabay

В Северной столице прокуратура Петроградского района потребовала соблюдения закона при предоставлении медпомощи.

Проверке проводилась в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника No 83». Выяснилось, что один из пациентов ожидал приема у офтальмолога более месяца.

Как сообщает прокуратура города, теперь указанное медучреждение находится под особым контролем.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на ЗСД. Водитель за рулем легковушки не справился с управлением, в результате чего влетел в отбойник

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Прокуратура проконтролирует поликлинику, где петербуржец ждал приема более месяца