Прокуратура проконтролирует поликлинику, где петербуржец ждал приема более месяца

В Северной столице прокуратура Петроградского района потребовала соблюдения закона при предоставлении медпомощи.
Проверке проводилась в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника No 83». Выяснилось, что один из пациентов ожидал приема у офтальмолога более месяца.
Как сообщает прокуратура города, теперь указанное медучреждение находится под особым контролем.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на ЗСД. Водитель за рулем легковушки не справился с управлением, в результате чего влетел в отбойник