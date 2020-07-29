Одним ударом: боксера из Барнаула подозревают в убийстве прохожего

Одним ударом: боксера из Барнаула подозревают в убийстве прохожего
Боксер заступился за инвалида. Фото: pixabay

В Барнауле в полицию доставили местного жителя, который одним ударом убил мужчину, заступившегося за инвалида. Задержанным оказался боксер.

Трагический инцидент произошел в ночь на понедельник, 27 июля, возле одного из городских заведений в районе Старого базара. Участниками драки также стали еще несколько местных жителей.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ, в ходе потасовки 40-летнему мужчине причинили смертельные травмы.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы произошедшего. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

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