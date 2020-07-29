Квентин Тарантино выбрал лучшие фильмы в истории кино

Квентин Тарантино поделился лучшими, по его мнению, фильмами. Фото: Instagram

Квентин Тарантино поделился лучшими, по его мнению, фильмами. Фото: Instagram

Один из наиболее известных кинорежиссеров современности Квентин Тарантино назвал 11 фильмов, которые считает лучшими во всей истории кино.

Список кинокартин, запомнившихся режиссеру, опубликовало издание Far Out Magazine. Так, по мнению Тарантино, лучшими фильмами всех времен и народов стоит считать вестерны «Хороший, плохой, злой» Серджио Леоне и «Рио Браво» Говарда Хоукса.

Тарантино объяснил свой выбор тем, что Леоне указал своими фильмами в 1960-х путь к современному кинопроизводству. Автор «Убить Билла», «Криминального чтива» и «Бесславных ублюдков» также нашел место в перечне для триллера «Прокол» Брайана де Пальмы, драмы «Таксист» Мартина Скорсезе, хоррора «Кэрри» опять же Пальмы, ромкома «Его девушка Пятница»

Говарда Хоукса, боевика «Король-боксер» Чона Чанг-хва, шпионского фильма «Пять гробниц по пути в Каир» Билли Уайлдера, ужастика «Челюсти» Стивена Спилберга, комедии «Только ваш» Престона Стерджесса и немого фильма «Ящик Пандоры» Георга Вильгельма Пабста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Квентин Тарантино представил список лучших фильмов десятилетия.