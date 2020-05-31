Квентин Тарантино представил список лучших фильмов десятилетия

Легендарный американский режиссер, сценарист и актер Квентин Тарантино рассказал о лучших, по его мнению, кинокартинах, вышедших за последнюю декаду.

Тарантино считает, что бесспорно лучшим за последние десять лет является фильм Дэвида Финчера под названием «Социальная сеть», который рассказывает историю появления социальной сети Facebook. «У него просто нет конкурентов», — передает слова великого режиссера издание Premiere.

Кроме того, Тарантино отметил ленту другого именитого коллеги, Кристофера Нолана, снявшего «Дюнкерк» — фильм об эвакуации сотен тысяч солдат, окруженных немецкими войсками в начале Второй мировой войны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что супруга тренера «Зенита» Сергея Семака Анна презентовала документальный фильм о тяжелой жизни в Африке. Речь заходит и о детях-альбиносах, и о насильном замужестве, и многих других социальных проблемах.