Жена Сергея Семака выпустила фильм про Африку и детей-альбиносов

Супруга тренера петербургского футбольного клуба Сергея Семака Анна Семак выпустила документальный фильм о жизни в Африке.

В декабре прошлого года Анна вместе с мужем отправились в масштабное путешествие по Гвинее-Бисау. В ходе поездки Анна столкнулась со множеством резонансных и важных для освещения тем, что и натолкнуло её на мысль снять фильм. Кинокартина получила название «A Song of Hope», то есть — «Песнь надежды», рассказывает Nevasport.ru.

В ленте режиссер рассказывает о случаях воровства детей-альбиносов, которых из-за особенной внешности используют в ритуалах жертвоприношений, о царящем на континенте и за его пределами расизме и социальном неравенстве для людей с темным цветом кожи, а также о традициях и порядках, которые сегодня кажутся нам жестокими. Например, насильственное замужество. Фильм в свободном доступе можно посмотреть на YouTube-канале Анны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зарплата Семака по новому контракту приближается к 2 млн евро.