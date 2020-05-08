Зарплата Семака по новому контракту с «Зенитом» может достичь 2 млн евро

Стали известны подробности нового контракта тренера Сергея Семака с петербургским футбольным клубом «Зенит». Документ пока не подписан.

По информации портала «Спорт день за днем», петербургский клуб предлагает Семаку контракт с зарплатой в 1,8 млн евро в год. Обсуждаются сумма на уровне 2 млн евро. Именно столько составит заработок специалиста с учетом премирования за результаты «Зенита», пишет NevaSport.

Семак ранее рассказал, что у него есть вопросы к новому контракту. Соглашение он ещё до карантина обсудил с генеральным директором «Зенита» Александром Медведевым.

«Есть вопросы у меня, которые впоследствии задам, и будем уже двигаться», — пояснил он.

Сергей Семак был назначен главным тренером «Зенита» летом 2018 года. В этот же сезон клуб победил в чемпионате России. Действующее соглашение специалиста с командой истекает летом 2020 года.