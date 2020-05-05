Семак рассказал о проблемах с новым контрактом с «Зенитом»

Семак рассказал о проблемах с новым контрактом с &#171;Зенитом&#187;
Семак тренирует футболистов "Зенита" с мая 2018 года. Фото: Baltphoto

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился подробностями о своем контракте с футбольным клубом, который истекает в конце июня.

Наставник сине-бело-голубых рассказал в эфире «Матч ТВ», что руководство клуба прислало ему новый контракт в бумажном виде, который вызвал у Семака ряд вопросов. Тренер заявил, что сейчас он ведет переговоры с гендиректором «Зенита» Александром Медведевым.

«Есть вопросы у меня, которые я в последствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого», — отметил Семак, добавив, что в ближайшее время он не собирается подписывать новый контракт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сергей Семак назвал самых ярких футболистов в нынешнем сезоне РПЛ. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал самых ярких игроков сезона-2019/2020 в чемпионате России по футболу.

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