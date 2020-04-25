Сергей Семак назвал самых ярких футболистов в нынешнем сезоне РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал самых ярких игроков сезона-2019/2020 в чемпионате России по футболу.

Семак признался, что мог бы выделить многих, кто отличился в национальном первенстве.

«В нашей команде можно выделить практически каждого…»,- заметил он.

По статистическим показателям выделяется нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который второй сезон подряд показывает прекрасный результат. Недалеко от него ушел Сердар Азмун. Семак также отметил, что надежно действует средняя линия во главе с вратарями.

В других клубах специалист выделил Гжегожа Крыховяка из «Локомотива» и Марио Фернандеса из ЦСКА, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ) приостановила матчи. Генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев заявил, что самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболист Артем Дзюба поделился с болельщиками своими целями на будущее. В первую очередь 31-летний форвард петербургского клуба «Зенит» заявил, что не ощущает себя на свой возраст.