Гендиректор «Зенита» назвал крайний срок возобновления РПЛ

Генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев сообщил, до какой даты должен возобновиться чемпионат России.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Медведева, самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.

Гендиректор «Зенита» также отметил, что для выхода на игровой уровень футболисты нуждаются в двухнедельных тренировках. Решение будут принимать в конце июня.

Кроме того, по словам Медведева, несколько футбольных клубов на общем собрании выступили за досрочное завершение чемпионата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» вошел в ТОП-25 лучших команд мира. При этом петербургский клуб оказался единственным представителем России в рейтинге.