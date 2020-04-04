Гендиректор «Зенита» назвал крайний срок возобновления РПЛ

Гендиректор &#171;Зенита&#187; назвал крайний срок возобновления РПЛ
Александр Медведев. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Генеральный директор петербургского ФК «Зенит» Александр Медведев сообщил, до какой даты должен возобновиться чемпионат России.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на слова Медведева, самый крайний срок возобновления чемпионата — 12 июля 2020 года. Этот срок совпадает с датой, исходящей от Ассоциации европейских клубов.

Гендиректор «Зенита» также отметил, что для выхода на игровой уровень футболисты нуждаются в двухнедельных тренировках. Решение будут принимать в конце июня.

Кроме того, по словам Медведева, несколько футбольных клубов на общем собрании выступили за досрочное завершение чемпионата.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» вошел в ТОП-25 лучших команд мира. При этом петербургский клуб оказался единственным представителем России в рейтинге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
зенит новости спб рпл спорт футбол
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге раскрыли разбойное нападение на студента
В Выборгском районе у курьера украли продукты
Экономика России сможет оправиться от кризиса только к 2024 году
Как обстоит ситуация с коронавирусом в Петербурге 5 апреля
В Петербурге могут продлить учебный год на лето
Из-за коронавируса, в мире стали больше интересоваться русским языком
У Красного села машина врезалась в бетонное ограждение
На Камчатке выявили первые случаи COVID-19