«Зенит» вошел в ТОП-25 лучших команд мира

«Зенит» вошел в ТОП-25 лучших команд мира
"Зенит". Фото: Twitter

ФК «Зенит» оказался на 23-м место в списке лучших команд мира по версии аналитического портала FiveThirtyEight. При этом петербургский клуб оказался единственным представителем России в рейтинге.

Первое место занял английскому «Манчестеру Сити». На второй строчке оказалась «Бавария» из Германии. Тройку лидеров замыкает британский «Ливерпуль». В пятерку вошли также вошли испанские «Барселона» и «Реал».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что футболисты «Барселоны» отказались от 70% зарплаты в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил капитан футбольного клуба Лионель Мессии. Игроки «Барселоны» также финансово помогут сотрудникам клуба, чтобы те получали жалование в полном объеме

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