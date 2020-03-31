Месси рассказал о сокращении зарплат игроков «Барселоны» на 70%

Футболисты «Барселоны» отказались от 70% зарплаты в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил капитан футбольного клуба Лионель Мессии.

Игроки «Барселоны» также финансово помогут сотрудникам клуба, чтобы те получали жалование в полном объеме, сообщает РИА Новости-Спорт.

По данным издания Marca, убытки клуба из-за коронавируса составят не менее 100 миллионов евро, что составляет 10% от суммы бюджета «Барселоны» на сезон-2019/20. Клуб сможет компенсировать потерянные деньги благодаря приостановке трудовых контрактов игроков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что игроки «Ювентуса» согласились на снижение зарплат. Согласился с условиями клуба даже Криштиану Роналду.