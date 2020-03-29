Игроки «Ювентуса» согласились на снижение зарплат

Сейчас клуб лидирует в итальянском чемпионате с 63 очками. Фото: Pixabay

Сейчас клуб лидирует в итальянском чемпионате с 63 очками. Фото: Pixabay

Согласился с условиями клуба даже Криштиану Роналду.

Туринский футбольный клуб «Ювентус» сэкономит на зарплате игрокам 90 миллионов евро. Недавно стало известно, что играть 4 месяца за сниженную зарплату готовы такие лидеры клуба как Джанлуиджи Буффон, Криштиану Роналду и Джорджо Кьеллини.

Сейчас уже представили клуба уточнили, что договоренности удалось достичь со всеми игроками и тренером действующего чемпиона Италии. Об этом сообщается на сайте клуба.

Снижение зарплат предусмотрено в марте, апреле, мае и июне. Официально оформлены данные условия юристами будут в ближайшее время.

Ситуация с коронавирусом тяжело отражается на всех сферах в мире, в том числе и на футбольной. В данный момент, приостановлены все чемпионаты, клубы несут колоссальные убытки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роналду может покинуть Ювентус.