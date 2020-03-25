Роналду может покинуть Ювентус

Известным футболистом уже заинтересовались несколько престижных клубов. Предложить португальскому нападающему контракт готовы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». Примечательно, что во втором футболист уже играл. Так что, возможно, фанатов ждет триумфальное возвращение. Правда, главным условием для Роналду является 100% выход команды в Лигу чемпионов. Об этом сообщает Diario Gol.

Недавно стало известно, что «Ювентус» намерен предложить 35-летнему игроку новое соглашение, рассчитанное до 2024 года. Но, видимо, футболист серьезно задумается о продлении контракта.

Напомним, переход Роналду в «Ювентус» произошел летом 2018 года. Туринская команда тогда выплатила «Реал-Мадриду» рекордные 117 млн. евро. До последнего момента никто и подумать не могу, что Роналду покинет команду «сливочных», за которую играл 9 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роналду и агент передали более миллиона евро на борьбу с коронавирусом.