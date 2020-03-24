Роналду и агент передали более миллиона евро на борьбу с коронавирусом

Роналду и агент передали более миллиона евро на борьбу с коронавирусом
Спортсмен сам недавно покинул больницу. Фото: Instagram Роналду.

Футболист проспонсировал три отделения интенсивной терапии для инфицированных пациентов.

Об этом стало известно сегодня, 24 марта. Обо всем сообщает Daily Mail. Футболист «Ювентус» Криштиану Роналжу и его агент выделили более миллиона евро для трех отделений интенсивной терапии, чтобы помочь заболевшим коронавирусом. На средства игрока можно будет оснастить больницы аппаратами искусственной вентиляции легких.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что нападающий «Локомотива» пожертвовал 20 тыс. евро на борьбу с коронавирусом. Лука Джорджевич приобрел медицинское оборудование и передал на родину – в Черногорию.

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