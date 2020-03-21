Нападающий «Локомотива» пожертвовал 20 тыс. евро на борьбу с коронавирусом

Лука Джорджевич приобрел медицинское оборудование и передал на родину – в Черногорию.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщает zurnal.rs. Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич закупил медицинское оборудование на 20 тысяч евро и передал в больницу в Подгорище. Не остались в стороне и другие черногорские футболисты, каждый из которых помогает, чем может. Так, Стефан Савич, играющий за «Атлетико», передал на борьбу с коронавирусом 40 тысяч евро, а Стеван Йовеич, нападающий «Монако», выделил 50 тысяч евро.

Футбольный союз Черногории тоже обещает пожертвовать 150 тысяч евро на покупку оборудования.

Напоминаем, что Джорджевич играл за «Зенит» с 2012 по 2019 год. Его несколько раз отправляла в аренду в разные российские клубы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малком заявил, что мечтает играть за Бразилию, но за Россию тоже не прочь.