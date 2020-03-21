Малком заявил, что мечтает играть за Бразилию, но за Россию тоже не прочь

Футболист прокомментировал свое возможное выступление за сборную России.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем сообщает портал Foot Mercato. Полузащитник «Зенита» Малком рассказал, что хотел бы выступать за сборную Бразилии, но если его не возьмут, то он не против выйти на поле и за сборную России. Игрок подчеркнул, что в приоритете у него родина, ведь он любит свою страну и мечтает отстаивать ее честь.

«Если этого не произойдет, все может поменяться. Есть бразильцы, которые выступали за другие сборные»,

— заявил Малком.

Напоминаем, что игрок присоединился к петербургской команде в августе 2019 года и почти сразу же получил серьезную травму. Совсем недавно он восстановился и начал выходить на поле. Малком успел забить один гол.

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