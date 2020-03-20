Пеле назвал лучших футболистов современности

Футболист похвал своих коллег, но и о себе не забыл. Фото: https://pixabay.com/

Футболист похвал своих коллег, но и о себе не забыл. Фото: https://pixabay.com/

Самым стабильным он назвал Криштиану Роналду, а также попросил не забывать о Леонеле Месси.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем сообщает спортивное издание A Bola. Легендарный бразильский футболист Пеле, отвечая на вопрос о лучшем игроке современности, заявил, что таковым считает Криштиату Роналду. Он отличается своей стабильностью. Также достойным футболистом он назвал Леонеля Месси.

Пеле заявил, что нельзя забывать о таких легендах, как Зико, Роналдиньо, Роналдо, Франц Беккенбауэр, Йохан Кройф.

«Но я думаю, что Пеле был лучше, чем они. Почему? Потому что все сравнивают их со мной»

– рассказал футболист.

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