В «Зените» могут начать тренировать по скайпу

«Зенит» может организовать тренировки удаленно по видеосвязи из-за пандемии коронавируса.

«Можно организовать тренировки по скайпу, занятия дома на беговых дорожках и велотренажерах. Распишем время для занятий каждого футболиста, чтобы не ставить под угрозу здоровье ребят и их семей»,- рассказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак, сообщает РИА «Новости».

Петербургский «Зенит» приостановил тренировки из-за угрозы распространения коронавируса. Розыгрыш Тинькофф Российской Премьер-лиги приостановлен до 10 апреля.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.