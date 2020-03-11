Матч ЦСКА — «Зенит» попал под ограничения для посещения из-за коронавируса

Матч ЦСКА — «Зенит» попал под ограничения для посещения из-за коронавируса
Футболисты "Зенита". Фото: Twitter

В Москве ввели запрет на посещение массовых мероприятий численностью до пяти тысяч человек.

На матчи будут пускать не более 5 тысяч человек. Кроме того, возможно, они пройдут без зрителей.

Под ограничения попали футбольные матчи РПЛ, в том числе встреча «Зенита» с ЦСКА. Матч пройдет 22 марта. Под ограничение также попали матчи ЦСКА — «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург» и «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Уфа».

Власти Москвы решили отменить все массовые мероприятия до 10 апреля, на которые готовились идти более пяти тысяч человек. Меры связаны с распространением коронавируса.

С 5 марта Москва ввела режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире. Отмечалось, что введенные властями меры помогают избежать массового распространения вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
"Зенит" матч цска
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге задержали трех разбойников, лишивших украинца 305 тысяч
Петербургский бездомный пригрозил «заминировать» всю Россию
Пьяные посиделки в Красном Селе закончились ножевым ранением
В Парголово бомж вонзил нож в шею собутыльника
Названы товары, которые подорожают из-за падения рубля
В Выборге рецидивисту добавили еще год к приговору за угрозы судье
Утром на выезде из Сестрорецка произошло тройное ДТП
В АКРА предупредили о рисках финансового кризиса в России