Матч ЦСКА — «Зенит» попал под ограничения для посещения из-за коронавируса

В Москве ввели запрет на посещение массовых мероприятий численностью до пяти тысяч человек.

На матчи будут пускать не более 5 тысяч человек. Кроме того, возможно, они пройдут без зрителей.

Под ограничения попали футбольные матчи РПЛ, в том числе встреча «Зенита» с ЦСКА. Матч пройдет 22 марта. Под ограничение также попали матчи ЦСКА — «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург» и «Динамо» — ЦСКА, «Спартак» — «Уфа».

Власти Москвы решили отменить все массовые мероприятия до 10 апреля, на которые готовились идти более пяти тысяч человек. Меры связаны с распространением коронавируса.

С 5 марта Москва ввела режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире. Отмечалось, что введенные властями меры помогают избежать массового распространения вируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Apple собирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.