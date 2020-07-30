На юге Петербурга восстановили пути после столкновения поездов

Работы продолжались более суток.

На железнодорожной станции «Купчинская» в среду, 29 июля, успешно закончились работы, связанные с восстановлением. Речь идет о ликвидации последствий аварии, в ходе которой несколько составов электровозов врезались в друг друга и сошли с рельс вместе с пустым вагоном.

Специалисты наладили электрические сети, «стрелки», привели пути в первозданный вид и убрали потерпевшие крушение вагоны. Это удалось сделать с помощью 180 специалистов и специальной техники. Благодаря оперативно выполненным работам на участке вновь восстановлено движение грузовых поездов. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Само происшествие произошло во вторник днем, 28 июля. В результате неизвестных обстоятельств на станции «Купчинская» столкнулись два грузовых состава, что спровоцировало сход транспорта с рельс. Данная авария частично разрушила рельсовые пути.

В ЧП пострадало два человека. Один из них от госпитализации в медицинское учреждение отказался, а второй направился в НИИ скорой помощи И.И Джанелидзе с травмами головы и ушибами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге два поезда столкнулись и сошли с рельс.