В Петербурге два поезда столкнулись и сошли с рельс

В Петербурге два поезда столкнулись и сошли с рельс
Место аварии. Фото: www.instagram.com/kupchino_24/

Происшествие произошло приблизительно в 14:39 у железнодорожной станции грузовая Купчинская, на юге Северной столицы. Речь идет о грузовых составах №3812 и №1255.

Предварительно, произошло касательное столкновение двух поездов. Из-за непредвиденного взаимодействия, электровозы сошли с рельс. Та же участь коснулась и полупустого вагона. Об этом сообщают в пресс-службе Главного Управления МЧС по Санкт-Петербургу.

На время устранения последствий случившегося, все пассажирские поезда будут направлены в обход данного участка, согласно резервному маршруту.

Официальной информации о том, пострадал ли кто-то в результате столкновения нет. Однако, в некоторых СМИ начала появляться информации о госпитализации одного из машинистов. Подтверждения этому на данный момент нет.

Все обстоятельства и причины аварии предстоит выяснить специалистам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Петербурга запускают отмененные поезда дальнего следования.

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