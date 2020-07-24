Из Петербурга запускают отмененные поезда дального следования

Российские железные дороги возобновляют курсирование ряда поездов дальнего следования. Составы отправятся в Кисловодск, Ейск и Анапу.

Вернуть поезда на маршруты стало возможно в связи со снятием части ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Возобновляться курсирование поездов дальнего следования будет поэтапно, пояснили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Назначены поезда из Петербурга до Осташкова (с 25 июля), Костромы, Кисловодска (оба с 26 июля), Ейска (с 28 июля), Анапы (с 31 июля) и Имеретинского Курорта (с 1 августа).

Дважды в неделю будут отправляться поезда № 664/663 Псков – Москва. С 30 июля на маршрут возвращается фирменный двухэтажный поезд «Смена-А. Бетанкур» Петербург – Москва, с 31 июля — поезд Великие Луки — Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.