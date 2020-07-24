Россия с 1 августа открывает международное авиасообщение

Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в пятницу, 24 июля.

«С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону», — сказал Мишустин.

Он добавил, что возобновление международных перелетов позволит ускорить возвращение россиян из-за границы.

При открытии границ Россия, по словам Мишустина, руководствовалась эпидемиологической обстановкой, показателями заболеваемости и принципами взаимности.

Принять российских туристов готовы Великобритания, Турция, Танзания и Занзибар. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России разработали программу стимулирования туристических поездок по стране. За путешествия в регионы туристы будут получать кэшбек от 5 до 15 тыс. рублей.