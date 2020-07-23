АТОР разъяснила порядок получения кэшбека за отдых в России

За путешествия по России обещают кэшбек. Фото: unsplash.com

За путешествия по России обещают кэшбек. Фото: unsplash.com

В России разработали программу стимулирования туристических поездок по стране. Каким образом она будет реализована, разъяснили в Ассоциации туроператоров (АТОР).

При приобретении тура в определенные регионы на карту путешественника будет приходить кэшбек. Список направлений подготовлен Ростуризмом.

Тур должен включать перевозку на любом виде транспорта и проживание гостиницы, прошедшей классификацию. Стоимость его должна быть от 25 тыс. рублей. Сама поезда должна длиться не мене пяти ночей.

За покупку тура стоимостью 25-50 тыс. рублей на карту путешественника вернутся 5 тыс. рублей, стоимостью 50-75 тыс. рублей -10 тыс. рублей. За туры дороже 75 тыс. рублей предусмотрен максимальный кэшбек — 15 тыс.

На круизные маршруты данная акция также распространяется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай назвали самой безопасной страной для путешествий во время пандемии.