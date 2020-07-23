АТОР разъяснила порядок получения кэшбека за отдых в России

В России разработали программу стимулирования туристических поездок по стране. Каким образом она будет реализована, разъяснили в Ассоциации туроператоров (АТОР).
При приобретении тура в определенные регионы на карту путешественника будет приходить кэшбек. Список направлений подготовлен Ростуризмом.
Тур должен включать перевозку на любом виде транспорта и проживание гостиницы, прошедшей классификацию. Стоимость его должна быть от 25 тыс. рублей. Сама поезда должна длиться не мене пяти ночей.
За покупку тура стоимостью 25-50 тыс. рублей на карту путешественника вернутся 5 тыс. рублей, стоимостью 50-75 тыс. рублей -10 тыс. рублей. За туры дороже 75 тыс. рублей предусмотрен максимальный кэшбек — 15 тыс.
На круизные маршруты данная акция также распространяется.
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