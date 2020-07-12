Онищенко назвал самую безопасную страну для туризма

Геннадий Онищенко подчеркнул, что можно отправляться в отпуск в европейские страны, однако следует учитывать статистику заболеваемости в каждой стране. Фото: duma.gov.ru

Геннадий Онищенко подчеркнул, что можно отправляться в отпуск в европейские страны, однако следует учитывать статистику заболеваемости в каждой стране. Фото: duma.gov.ru

Самой безопасной страной для путешествия во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа является Китай. Такое заявление сделал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, на территории государства в настоящее время зафиксирована самая низкая заболеваемость, 5,8 человек на тысячу населения. Специалист добавил, что подобные цифры демонстрирует и Индия, однако лететь туда не стоит, потому что здравоохранение там хуже, чем в Китае.

В интервью с Ura.ru бывший главный санитарный врач отметил, что возобновлять авиасообщение необходимо — это поможет развивать экономику.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Геннадий Онищенко высказался против жестких ограничений в период второй волны инфекции Covid-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.