Онищенко высказался против жесткого карантина во время второй волны коронавируса

Новая вспышка коронавирусной инфекции в России ожидается осенью. Однако вводить жесткие ограничения снова нежелательно. Об этом заявил депутат Госдумы РФ, академик РАН и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По мнению Онищенко, коронавирус, скорее всего, будет проявляться в зимний период. Это связано с тем, что летом сопротивляемость организма выше, чем в холодное время года.

«Сегодня мы точно не имеем права идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться», — приводит слова академика «Интерфакс».

Онищенко подчеркнул, что жесткий карантин привел к потерям в экономике и психологическим проблемам. До 30% людей на самоизоляции были на грани психического срыва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по здравоохранению Петербурга готовится ко второй волне коронавируса. В медицинских учреждениях увеличивают количество стационарных коек, в планах — строительство новой клиники и реконструкция старых больниц.