В Петербурге готовятся ко второй волне коронавируса

Система здравоохранения должна справиться с опасной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 7 июля. Обо всем сообщает «Комсомольская права – Санкт-Петербург». Комитет по здравоохранению вовсю готовится ко второй волне коронавируса. Для этого в медицинских учреждениях увеличивают количество стационарных коек, в планах есть также строительство новой клиники и реконструкциях старых больниц.

Отмечается, что большинство учреждений готовы к любому повороту событий, они смогли это доказать во время пандемии. В них есть запасы средств индивидуальной защиты, а также необходимых лекарств. Пока непонятно, когда именно наступит вторая волна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачи считают, что вторая волна COVID-19 может совпасть с сезонной вспышкой ОРВИ.