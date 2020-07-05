Врачи считают, что вторая волна COVID-19 может совпасть с сезонной вспышкой ОРВИ

По прогнозам экс-главы Всемирного союза врачей (WMA), профессора Леонида Эйдельмана, вторая волна распространения коронавируса может начаться в ноябре-декабре 2020 года.

При этом, считает врач, готовится к этому нужно со всей серьёзностью, поскольку, скорее всего, новая вспышка будет сопровождаться осложняющими обстоятельствами: сезонной эпидемией ОРВИ. Главная проблема в том, что симптомы этих заболеваний схожи, что затрудняет диагностику.

Эйдельман объяснил, что к концу осени система здравоохранения должна быть полностью мобилизована, поскольку вторая волна представляет большую опасность, чем первая. Медик также подчеркнул, что не стоит забывать о постоянном росте количества зараженных во всем мире. По данным университета Хопкинса во всем мире зафиксировано свыше 11 млн случаев COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавируса отменила около 2 тысяч свадеб в Петербурге.