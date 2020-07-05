Из-за пандемии в Петербурге было отменено около 2000 свадеб

Влюбленные решили не переносить торжественную регистрацию своих отношений, а просто передумали заключать брак.

В связи с активным распространением коронавирусной инфекции, ЗАГСы Северной столицы не работали целых 3 месяца — с 28 марта по 28 июня. За этот период официально оформить отношения должны были 9891 пар. В итоге, 6140 новых ячеек общества сформировались без пышных празднований, с помощью обычной росписи. Еще 2016 пар решили перенести праздничную дату, чтобы отметить особенный день как полагается. А вот оставшиеся 1735 пар просто не пришли в назначенный день на роспись. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отметим, что сейчас торжественные церемонии вновь проводить можно, но с ограничениями по количеству гостей. Также, жених, невеста и их близкие должны иметь при себе защитные средства. Необходимо помнить и о социальной дистанции.

Ежедневно в городе на Неве оформляется 200 браков. Такая же цифра наблюдалась и до эпидемии COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы массово переносят свадьбы на август и сентябрь.