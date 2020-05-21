Петербуржцы массово переносят свадьбы на август и сентябрь

Пик свадебного сезона в Петербурге придется на август и сентябрь. Торжества, выпавшие на пандемию, массово переносят на конец лета — начало осени. Организаторы не исключают, что в эти даты столкнутся с дефицитом хороших площадок и подрядчиков.

Gazeta.spb.ru связалась со свадебными агентствами и выяснила, какие трудности возникли у женихов и невест в пандемию, и, как долго по прогнозам продлится свадебный сезон в этом году.

Основатель свадебного агентства Vzaimno wedding Лина Иванова:

— Все события у нас перенесли с июня и середины июля на август и сентябрь. Настроения разные: кто-то говорит, что это закончится уже в июне, кто-то менее оптимистичен. Некоторые наши коллеги оставляют мероприятия, но мы не рискуем здоровьем наших пар.

У нас нет пар, которые решились сыграть свадьбу в условиях пандемии. Все события достаточно большие, гости приезжают из разных городов и стран.

Никто не хочет отмечать вдвоем, учитывая, что до этого готовились полгода-год к своей свадьбе.

Свадебное агентство IMARRY:

— Наше свадебное агентство занимается организацией свадеб в Санкт-Петербурге и заграницей. Все заграничные проекты естественно сдвигаются, пока непонятно куда. Ситуация гораздо тяжелее, чем по мероприятиям в Санкт-Петербурге. Пока все клиенты просят возврат денежных средств. Как только ситуация изменится, будем повторно бронировать.

Что касается мероприятий в Петербурге, то здесь все хотят свадьбу в августе и сентябре. В текущих реалиях за июль все боятся. А в августе погода более или менее, и не исключены послабительные меры. Но есть неочевидная сложность.

Свадьба — это праздник, где должны быть родители, важные гости. У многих наших клиентов они живут за рубежом или в других городах России. Люди боятся, что рестораны откроют, а границы нет, и их гости не смогут попасть на мероприятия. Второй момент: гости прилетают на три-пять дней, а их сажают на двухнедельный карантин.

Все свадьбы переносятся на август и сентябрь, но люди пока неактивно готовятся и ждут ослабления мер.

Петербург привлекателен не только для жителей нашего города. К нам едут ребята из других городов России и зарубежья. Не мало пар, которые живут в иммиграции, но праздник хотят отметить в Петербурге. Такие мероприятия тоже под вопросом.

Руководитель свадебного агентства «Будьте Счастливы» Ксения Годунова:

— Мы ориентированы на премиальный сегмент, соответственно у нас все мероприятия — это масштабные события, которые в полной мере не могут произойти в усечённом составе. Большинство мероприятий переносится.

Среди наших клиентов много людей, которые живут заграницей, либо имеют гостей за рубежом. Это важные люди, без которых мероприятие не хочется представлять. Если состав гостей такой, то свадьбы, как правило, переносятся на будущий год, потому как по одному из прогнозов в Европе может случиться вторая волна пандемии. Не хочется рисковать с двойным переносом.

Внутрироссийские свадьбы переносятся в основном на позднее лето и осень. Август и сентябрь — это традиционно пиковые месяцы. Даже в обычное время на них приходится больше всего мероприятий. В связи с тем, что многие свадьбы с апреля, мая, июня уже перенесены на осень, и ожидаются новые пары, которые не торопились запускать процесс подготовки, будет дефицит хороших подрядчиков и хороших площадок.

Я думаю, в этом году как никогда будут актуальны свадьбы в понедельники, вторники и любые дни недели. Мы ожидаем продления сезона. Традиционно в октябре происходит спад. Но в этом году, скорее всего, активный сезон будет до октября-ноября, как раз-таки из-за того, что в августе и сентябре не будет свободных подрядчиков и площадок.