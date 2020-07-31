Курбан-байрам собрал мусульман на молитву у Соборной мечети

Мусульманский праздник Курбан-байрам отмечается в этом году в пятницу, 31 июля. В этот раз Курбан-байрам пришлось праздновать в условиях коронавирусной пандемии.

Как сообщает «Мойка78», в 4.30 утра мусульмане Петербурга собрались у Соборной мечети на Петроградской стороне на торжественное богослужение. Несмотря на то, что накануне муфтий Петербурга Равиль Панчеев призвал горожан отмечать праздник дома и наблюдать службу в онлайне, многие все же отправились на службу в мечеть. При этом вход в мечеть закрывать не стали.

При этом большинство все же придерживалось мер профилактики: многие мусульмане пришли на молитву со своим ковром, старались держать социальную дистанцию и не забыли про маску. Однако среди толпы были и те, кто не боялся заболеть сам или заразить окружающих.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что муфтий Петербурга призвал отметить Курбан-байрам по домам.