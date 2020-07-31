Пассажирку рейса Челябинск — Петербург оштрафуют за курение на борту

Пассажирку рейса Челябинск &#8212; Петербург оштрафуют за курение на борту
Пассажирка закурила на борту самолета. Фото: unsplash.com

Петербургская транспортная полиция составила административный протокол на пассажирку, закурившую на борту самолета.

Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, бортпроводники авиарейса Челябинск — Петербург заметили, что 27-летняя пассажирка покурила в туалетной кабинке, и сообщили об этом в полицию. Заядлую курильщицу в аэропорту Пулково встречал наряд полиции.

Правонарушительницу отвели в дежурную часть, расположенную в аэропорту. Там на нее составили административный протокол по ч.1 ст. 6.24 КоАП РФ. Женщине грозит штраф до 1500 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что участница «Пацанок» Михеева оштрафована за удар полицейского в Пулково. Анна Михеева нарушала общественный порядок, материлась, а также находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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