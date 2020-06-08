Участница «Пацанок» Михеева оштрафована за удар полицейского в Пулково

Девушка отделалась штрафом в 50 тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Уголовное дело в отношении Анны Михеевой, популярной после участия в шоу «Пацанки» на «Пятнице!», прекратили. Девушке назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Напоминаем, что инцидент в Пулково произошел 18 ноября 2019 года. Анна Михеева нарушала общественный порядок, материлась, а также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейские решили усмирить ее и составить протокол из-за мелкого хулиганства, гражданка оказала сопротивление. Она оскорбила сотрудника правоохранительных органов, а затем ударила его ногой в паховую область.

В зале суда девушка призналась, что чувствует себя виноватой.

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