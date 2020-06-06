Жительницу Тихвина оштрафовали за нелегальные похороны мужа

Жительницу Тихвина оштрафовали за нелегальные похороны мужа
Кладбище. Фото: flickr.com

Жительница Тихвина получила штраф за нелегальные похороны у храма Святого Иовы Многострадального.

В апреле 65-летняя женщина отправилась на закрытое с 2011 кладбище, чтобы провести погребение своего супруга. Кроме того, она решила не сообщать об этом официальным органам.

Как сообщил Piter.TV, пенсионерка не оформила необходимую документацию и не явилась на разбирательства. За такую самодеятельность женщине был выписан штраф на сумму 3 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адыгее на похоронах более 150 человек заразились коронавирусной инфекцией нового типа. В траурной процессии принимали участие несколько сотен человек.

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Жительницу Тихвина оштрафовали за нелегальные похороны мужа
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