Жительницу Тихвина оштрафовали за нелегальные похороны мужа

Жительница Тихвина получила штраф за нелегальные похороны у храма Святого Иовы Многострадального.

В апреле 65-летняя женщина отправилась на закрытое с 2011 кладбище, чтобы провести погребение своего супруга. Кроме того, она решила не сообщать об этом официальным органам.

Как сообщил Piter.TV, пенсионерка не оформила необходимую документацию и не явилась на разбирательства. За такую самодеятельность женщине был выписан штраф на сумму 3 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адыгее на похоронах более 150 человек заразились коронавирусной инфекцией нового типа. В траурной процессии принимали участие несколько сотен человек.