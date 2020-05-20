В Адыгее на похоронах более 150 человек заразились коронавирусом

Женщина, которая заразила более ста человек, попала в инфекционный госпиталь. Фото: pixabay.com

Женщина, которая заразила более ста человек, попала в инфекционный госпиталь. Фото: pixabay.com

В республике Адыгея свыше 150 жителей Красногвардейского района заразились COVID-19 после посещения масштабных похорон.

В траурной процессии принимали участие несколько сотен человек, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Общее количество зараженных составило 151 человек, 35 из которых проходят лечение в стационаре, 106 — находятся дома, и десять пациентов успешно выздоровели.

Власти приняли строгие ограничительные меры: несколько населенных пунктов республики закрыты на въезд и выезд. Всех присутствующих на похоронах, как выяснилось, заразила женщина, у двенадцати членов семьи которой такж выявили вирус.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице запретили любые прощания с покойниками. Все ритуальные церемонии на время придется отложить вне зависимости от причины смерти человека.