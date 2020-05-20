В Петербурге объяснили запрет на прощание с умершими в период пандемии

В Петербурге объяснили запрет на прощание с умершими в период пандемии
Близким родственникам хотят разрешить присутствовать на похоронах. Фото: Pixabay

Все ритуальные церемонии прощания отменены.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Глава Управления Роспотребнадзора по городу Наталья Башкетова требует, чтобы все ритуальные церемонии прощания с усопшими должны быть отменены на период пандемии. Отмечается, что неважно, от чего умер человек. Власти отметили, что не могут такого допустить и хотят определить условия, при которых близких родственников усопшего все-таки будут допускать на церемонию похорон.

Напоминаем, что россияне продолжают соблюдать режим самоизоляции, чтобы приостановить распространение коронавируса. На данный момент зарегистрировано более 309 тысяч случаев заражения, летальных исходов – почти три тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт назвал причину низкой смертности от коронавируса в России. Специалист заявляет, что причина кроется в иммунитете россиян.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
запрет похороны смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусолог не исключил, что Россия прошла плато и пик заболеваемости COVID-19
У Мосгорсуда просят блокировки YouTube в России
Для производителей наркотиков в Пушкине просят от 15 лет строгого режима
В Петербурге объяснили запрет на прощание с умершими в период пандемии
«Игора Драйв» набирает спортивных маршалов для работы на гонках
На Кубинской мотоциклист попал в ДТП. Скорая на месте
Предприниматели Петербурга настаивают на отмене арендных платежей
В Кудрово благоустроят парк «Оккервиль»