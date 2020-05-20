В Петербурге объяснили запрет на прощание с умершими в период пандемии

Все ритуальные церемонии прощания отменены.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Глава Управления Роспотребнадзора по городу Наталья Башкетова требует, чтобы все ритуальные церемонии прощания с усопшими должны быть отменены на период пандемии. Отмечается, что неважно, от чего умер человек. Власти отметили, что не могут такого допустить и хотят определить условия, при которых близких родственников усопшего все-таки будут допускать на церемонию похорон.

Напоминаем, что россияне продолжают соблюдать режим самоизоляции, чтобы приостановить распространение коронавируса. На данный момент зарегистрировано более 309 тысяч случаев заражения, летальных исходов – почти три тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперт назвал причину низкой смертности от коронавируса в России. Специалист заявляет, что причина кроется в иммунитете россиян.