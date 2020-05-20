Эксперт назвал причину низкой смертности от коронавируса в России

Специалист заявляет, что причина кроется в иммунитете россиян.

Как рассказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24», смертность в России от коронавируса в несколько раз ниже, чем в других странах, из-за того, что коллективный иммунитет у россиян выше, чем у американцев или жителей Европы. По словам специалиста, он «более чем уверен» в этом.

Гинцбург также рассказал, что сейчас занимается разработкой вакцины по государственному заданию. Он заявил, испытания на грызунах показали эффективные результаты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19. Ученые прогнозируют, что если к концу 2020 года в США уровень заболеваемости приблизится к показателям эпидемии гриппа в 2018-2019 годах, то жертвами коронавируса станут почти 500 тысяч человек.