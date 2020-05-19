Ученые предсказали катастрофический уровень смертности от COVID-19

Ученые Вашингтонского университета предупреждают, что COVID-19 намного опаснее, чем грипп.

По их мнению, если США и другие страны не примут решительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, число смертей может достигнуть катастрофических значений.

Согласно исследованию, которое опубликовано в журнале Health Affairs, уровень смертности от COVID-19 в США достиг 1,3%, в то время как от обычного гриппа этот показатель равен 0,1%. Статистика основана на данных по смертности из 33 штатов.

Ученые прогнозируют, что если к концу 2020 года в США уровень заболеваемости приблизится к показателям эпидемии гриппа в 2018-2019 годах, когда заболели 35,5 млн человек, то жертвами коронавируса станут почти 500 тысяч человек.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 890 863 человека. Скончались 320 130 человек, при этом 1 907 392 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 290 678 человек, умерли 2 722. При этом 70 209 пациентов вылечились.

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