В ВУЗах России с 1 сентября введут обязательное ношение масок

Посещать занятия студенты смогут только при наличии средств индивидуальной защиты.

Стали известны требования, с помощью которых высшие учебные заведения смогут продолжать свою деятельность в новом учебном году.

Обязательным условием станет ношение масок. Однако, все же в некоторых моментах будут сделаны послабления. Например, если человек уже переболел коронавирусом и имеет антитела, он может предоставить соответствующую справку и ходить по территории университета без маски. Также, без нее будет разрешено читать лекции преподавателям. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе онлайн-совещания с ректорами вузов России.

Отмечается, что ответственность за обеспечение СИЗ студентов и преподавательского состава будет лежать на руководстве университетов.

Помимо этого, во всех учреждениях обязательно должны быть установлены системы для измерения температуры. Что касается иностранных студентов, то по возвращению из дома в Россию они смогут начать ходить в университет лишь по прошествии двухнедельного карантина и сдачи анализа на COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские вузы отказались от повышения стоимости обучения.