Российские вузы отказались от повышения стоимости обучения

Цены за обучение сохранятся на уровне 2019 года. Фото: pixabay

Цены за обучение сохранятся на уровне 2019 года. Фото: pixabay

В новом учебном году большинство российских вузов отказалось повышать плату за обучение. Об этом рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, месяц назад он обсудил данный вопрос со многими ректорами, порекомендовав избежать повышения. В результате было решено сохранить цены на уровне прошлого года.

В эфире телепрограммы «Право на справедливость» министр отметил, что в предстоящем учебном году у абитуриентов будет больше возможностей поступить на бюджетные отделения в ВУЗах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что творческие ВУЗы смогут провести вступительные испытания очно. При этом будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора. Других студентов ждет дистанционный формат.