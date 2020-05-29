Творческие ВУЗы смогут провести вступительные испытания очно

Творческие ВУЗы смогут провести вступительные испытания очно
В Роспотребнадзоре рекомендовали регулярно проводить дезинфекцию и проветривание помещений. Фото: pixabay

Абитуриенты, поступающие в российские творческие ВУЗы, смогут очно пройти вступительные испытания. Других студентов ждет дистанционный формат.

Образовательные учреждения будут сами определять перечень специальностей для проведения экзаменов в очной форме. При этом будут соблюдаться рекомендации Роспотребнадзора.

Согласно данным пресс-службы Минобрнауки, сообщеате ТАСС, вступительные испытания вживую могут пройти по следующим специальностям: «хореографическое искусство», «режиссура кино, телевидения и театра»,, «актерское искусство», «дирижирование», «вокальное искусство» и другим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в общежитии ПГУПС выявлены случаи коронавируса. Источником заражения стали приезжие студенты, которые скрыли результаты тестов. Теперь им грозит отчисление.

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