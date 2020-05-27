В общежитии ПГУПС выявлены случаи коронавируса: источником заражения стали приезжие студенты, которые скрыли результаты тестов

В общежитии ПГУПС выявлены случаи коронавируса: источником заражения стали приезжие студенты, которые скрыли результаты тестов
Несоблюдение санитарных требований обернулось для нерадивых аспирантов отчислением. Фото: пресс-служба ПГУПС

В одном из общежитий Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) выявили случая заражения коронавирусом. Источником вспышки называют приезжих студентов и аспирантов.

По информации пресс-службы образовательного учреждения, из-за нарушения санитарных требований и рекомендаций, несколько аспирантов из Узбекистана заразились COVID-19. Они были уведомлены об этом, так как получили положительные результаты тестов. Тем не менее, учащиеся решили скрыть этот факт от руководства университета и общежития.

В связи с этим инфицированных не успели вовремя изолировать от других студентов, но даже в таких условиях аспиранты умудрялись нарушать самоизоляцию. Теперь им грозит отчисление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 122-й больнице в Петербурге массово увольняются врачи.

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