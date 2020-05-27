Главврач больницы №122 в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков

Главврач также рассказал, что в медицинских учреждениях города в начале эпидемии не было в достаточном количестве средств индивидуальной защиты. «Мы оказались в ситуации, когда каждый главный врач, как в ларьке, торговался за приобретение средств индивидуальной защиты», — рассказал Накатис. Фото: pixabay.com

Главврач также рассказал, что в медицинских учреждениях города в начале эпидемии не было в достаточном количестве средств индивидуальной защиты. «Мы оказались в ситуации, когда каждый главный врач, как в ларьке, торговался за приобретение средств индивидуальной защиты», — рассказал Накатис. Фото: pixabay.com

Медики клинической больницы №122 в Санкт-Петербурге массово увольняются, встревоженные эпидемиологическими обстоятельствами.

О происходящем в медицинском учреждении рассказал главный врач Яков Накатис во вторник, 26 мая, «Интерфаксу». По словам руководителя больницы, врачи перестали выходить на дежурства, боясь заражения. После того, как сотрудникам начали ставить отметки о прогулах, медики решили попросту уволиться.

Сколько именно работников в столь сложное время лишилась больница, Накатис не рассказал. Однако подчеркнул, что сильное психологическое давление не только на рядовых граждан, но и на самих врачей оказывают «истерия с телеэкранов». При этом глава клиники отметил и высокую заражаемость среди медиков: уже минимум 30 из 480 врачей 122-й больницы перенесли COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области за минувшие сутки подтвердили 56 случаев коронавируса в 36 населенных пунктах.